Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt um den Einsatz von Ömer Toprak. Wie eine medizinische Untersuchung am Mittwochabend ergab, hat sich der Innenverteidiger im Champions-League-Duell am Dienstag bei APOEL Nikosia (1:1) eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Ein Einsatz des Türken in der Partie gegen die Eintracht ist laut BVB-Mitteilung jedoch „nicht ausgeschlossen”.

(dpa)