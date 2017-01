In den Landkreis Limburg-Weilburg führt uns diesmal unsere Rundreise durch die hessischen Heilbäder. In Bad Camberg steht die Kneipp-Therapie im Mittelpunkt.

Wenn eine Kneipp-Kur nicht allein Wassertreten ist – was dann? Um das herauszufinden, sind wir an den Ort gefahren, der schon so lange wie kein anderer in Hessen für Sebastian Kneipp und seine Therapie steht: nach Bad Camberg.

„Das ist unser Camberger Gold.“ Jutta Ost rührt noch schnell in der Schüssel mit der braunen Pampe, auf der sich an der Oberfläche ein kleiner Wasserteich abgesetzt hat. Nun ist in der Lehmkabine des Median-Therapiezentrums am Kurpark alles vorbereitet – der nächste Patient kann kommen. In der Kabine nebenan verpassen Osts Kolleginnen ihren Patienten Güsse und Wechselbäder. „Der Lehm macht mehr Dreck“, erklärt Ost schmunzelnd. Schwamm drüber – das Therapeuten-Team schwört auf die Wirkung seiner Heilerde.

Info: Die Kurkliniken Die MEDIAN Hohenfeld-Klinik ist eine Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Osteologie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. clearing

Nicht von ungefähr: Schon der berühmte Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) vertraute auf ihre Wirkung bei der Behandlung von Hautausschlägen, Wunden und Geschwüren.

Auch die Wasseranwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Kneipp-Therapie. Die Kurgäste seien zu Anfang oft skeptisch. „Nach der Behandlung habe ich aber noch nie etwas Negatives gehört“, sagt Ost.

Seit Jahrzehnten wird der Lehm aus der Stadt im Hintertaunus auch bei Kreislaufstörungen und Stoffwechselerkrankungen eingesetzt. 2009 ließ der Badearzt Peter Gündling erstmals die spezifische medizinische Heilwirkung des Bad Camberger Lehms nachweisen. Mittlerweile veranstaltet die Stadt sogar einen „Lehmtag“ zu Ehren ihres entzündungshemmenden Bodenschatzes. „Auch bei offenen Beinen hilft er gut“, erklärt Ost.

Der Lehm entzieht dem Körper Schadstoffe und die Nässe, wirkt entzündungshemmend, abschwellend und schmerzstillend.

Die Liste der Krankheiten, bei denen die Kneipp-Kur helfen kann, ist lang: Herz-Kreislaufstörungen, Erkrankungen der Atemwege, Reizmagen und -darm, nervöse Störungen wie Burnout, Venenleiden, Infektanfälligkeit, Arthrose oder Rheuma. Auch vor einer Wintergrippe sei man mit Kneippanwendungen besser gewappnet als mit einer Impfung, versichert die Leiterin des Therapiezentrums, Bianca Brandt: „Wer im Herbst mit kalten Gesichtsgüssen anfängt, kann Erkältungen vorbeugen.“ Was Brandt bedauert: „Die Leute denken immer, Kneipp ist nur Wassertreten.“

Beim Spaziergang durch den winterlichen Kurpark wird schnell klar, was Brandt meint. Info-Stelen erläutern dort anschaulich und zum Ausprobieren, worum sich Kneipps Lehre noch dreht: um gute Ernährung, körperliche Bewegung sowie um die Heilkräfte von Kräutern. Im 800 Quadratmeter großen Kneipp-Garten am Rande des Parks trotzen Ringelblume, Rosmarin und Eisenkraut dem strengen Winter.

Anders die Kurgäste, von denen an diesem kalten Januartag weit und breit kein einziger zu sehen ist. Im Sommer schwitzen sie Seite an Seite mit Einheimischen bei Klimmzügen und beim Klettern an den Fitness-Geräten im Park wie auch im Nordic-Walking-Park mit seinen drei Schwierigkeitsstufen. Danach folgt dann der Klassiker: Erfrischung beim Wassertreten – zurzeit freut sich der Spaziergänger jedoch eher auf einen heißen Tee im Café Kardamom am historischen Marktplatz mit seinem eindrucksvollen Fachwerkensemble. Ganz im Sinne Kneipps ist das „Kardamom“ keine Kneipe, sondern wartet mit ayurvedischer Küche auf.

Das Therapiezentrum am Park ist für die Einheimischen auch heute noch das „Badehaus“. Denn so hieß es damals, 1927, als Bad Camberg die erste Kneippstadt Hessens wurde. 90 Jahre sind seitdem vergangen, aber neu erfunden wurde die Kur in der Zwischenzeit nicht. Im Gegenteil: In Bad Camberg ist sie heute immer noch das, was sie im 19. Jahrhundert zu Lebzeiten von Pfarrer Kneipp schon war: eine Auszeit für Körper, Geist und Gemüt.

Dennoch: Immer weniger Gäste kommen wegen Kneipp, sagt Jutta Ost. Ihre Kollegin Brandt bestätigt: „Kneipp hat einen altbackenen Ruf.“ Ganz zu Unrecht, sagt Birgit Weyers von der Kurverwaltung: „Was die Wellness-Tempel heute anbieten, das hat Kneipp auch schon gemacht.“ Doch „Wellness“ sei eben „hip“ – daher setzen sowohl die Praxis am Kurpark wie auch andere Einrichtungen auf diese moderne Art der Entspannung. „Wir unterscheiden uns jedoch darin, dass wir beides können: Medizinische und Wellness-Behandlungen“, betont Jutta Ost.

Die Kurgäste kneippen in Bad Camberg vor einer malerischen Kulisse: Die Stadt mit ihrer über 1000-jährigen Geschichte liegt im Zentrum des „Goldenen Grundes“, eines Naturgebietes in der Idsteiner Senke. Birgit Weyer schwärmt von Veranstaltungen wie dem Jazz-Picknick am Vatertag und den Camberger Festspielen, die im August über die Bühne gehen: „Die finden im Amthof statt, einem der größten Fachwerkgebäude Südhessens.“ Ebenfalls sehenswert ist das Wahrzeichen der Stadt, die Kreuzkapelle von 1725. Im Amthof zeigt eine Galerie moderne Kunst. „Wir haben etliche kostenlose Angebote, von Stadtführungen zu unterschiedlichen Themen bis zum Yoga im Park“, berichtet Weyers. Eine Camberger Institution ist das fünfzehnköpfige Kurorchester, eines der größten in Deutschland. Zurzeit spielen die Musiker im Kurhaus – in den Sommermonaten dann wieder in der Konzertmuschel im Kurpark.

Bad Camberg liegt am Rande des Taunus, verkehrsgünstig an der Bundesautobahn A 3 und Bundesstraße B 8 gelegen. In der Innenstadt und in der historischen Altstadt stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die meisten davon sind gebührenfrei. Mit dem Regionalexpress aus Limburg bzw. Frankfurt ist Bad Camberg tagsüber im Halbstundentakt zu erreichen.