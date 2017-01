Bad Hersfeld richtet Hessentag 2019 im Juni aus

Der Termin für den Hessentag 2019 in Bad Hersfeld ist gefunden: Das zehntägige Landesfest wird vom 7. bis 16. Juni in der osthessischen Kur- und Festspielstadt veranstaltet, wie die hessische Staatskanzlei am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Staatsminister Axel Wintermeyer sagte, Bad Hersfeld habe viel Erfahrung mit großen Veranstaltungen. Als Beispiele nannte er das Lullusfest und die Theaterfestspiele auf der Freilichtbühne der Stiftsruine. Der Hessentag sei für zehn Tage das Schaufenster des Landes und eine tolle Werbung für die Region.

Der Bad Hersfelder Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) sagte, der Termin habe den Vorteil, dass mit Pfingstmontag ein Feiertag enthalten sei. „So haben viele neben dem Wochenende eine weitere Gelegenheit, den Hessentag an einem arbeitsfreien Tag zu besuchen.”

Der diesjährige Hessentag steigt vom 9. bis 18. Juni in Rüsselsheim, der Hessentag 2018 vom 25. Mai bis 3. Juni im nordhessischen Korbach. Bad Hersfeld war bereits 1967 Gastgeber. Der Hessentag wurde 1961 ins Leben gerufen, gedacht war er als Integrationsfest für das damals noch junge Bundesland nach dem Zweiten Weltkrieg.

