Bad Hersfelder Festspiele: Defizit trotz Besucherrekord

Trotz eines Besucherrekords mit mehr als 100 000 Zuschauern haben die Bad Hersfelder Festspiele in der zurückliegenden Sommersaison ein Defizit von rund 600 000 Euro verursacht. Das entspricht 7,7 Prozent des Gesamtetats, der bei 7,8 Millionen Euro lag, wie die Festspiele am Montag mitteilten. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder dazu gekommen, dass die Festspiele höhere Ausgaben hatten, als sie mit ihren Finanzen decken konnten. Es mussten aus der Stadtkasse wiederholt Mittel nachträglich bewilligt werden. Sie lagen laut Mitteilung im Durchschnitt bei 7,3 Prozent des Etats. Im Vorjahr betrug das Defizit 345 000 Euro.

Die Kaufmännische Leiterin der Festspiele, Andrea Jung, sagte: „Unsere Analyse hat ergeben, dass die Rahmenparameter der Festspiele einfach nicht stimmen. Und das belegbar schon seit über zwölf Jahren unabhängig von der Intendanz.” Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) sprach mit Blick auf die Planungsstrukturen der Festspiele von einem Systemfehler. Weil die Festspiele viel früher jahresübergreifende Planungen angehen müssen, als der städtische Haushalt Mittel freigibt, kam es immer wieder zu Finanzproblemen. Deswegen gibt es seit längerem Pläne zur Gründung einer Festspielgesellschaft.

