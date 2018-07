Bad Hersfelder Festspiele beginnen mit Festakt

Feuer Wegen Trockenheit: Felder in Osthessen brannten

Wildeck. Eine Fläche so groß wie etwa 40 Fußballfelder ist am Donnerstag in Osthessen in Brand geraten. Auch in den kommenden Tagen wird es wohl keinen Regen geben, meldet der Deutsche Wetterdienst. Landwirte rechnen bereits mit massiven Ernteeinbußen. mehr