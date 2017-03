Bahn: Über elf Millionen Euro für Lärmschutz investiert

Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr in Hessen rund 11,3 Millionen Euro für Schallschutz investiert. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, baute man insgesamt 8,7 Kilometer Schallschutzwände, der Schwerpunkt lag in Mittel- und Südhessen. In Hessen wurde laut Bahn seit 2001 eine Gesamtstreckenlänge von 149 Kilometern vollständig lärmsaniert.

Neben den Maßnahmen an den Strecken sei die Umrüstung der Güterwagen auf leise Bremsen ein weiterer zentraler Baustein, um den Schienenverkehrslärm bis 2020 zu halbieren: Ende 2016 fuhr bereits die Hälfte der aktiven Güterwagen der DB in Deutschland mit den sogenannten Flüsterbremsen. Von den über 32 400 leiseren Wagen sind den Angaben zufolge knapp 24 000 umgerüstet und über 8300 Wagen neu beschafft. Bis Ende 2020 werde die komplette Flotte leise sein. Der Gesetzgeber sieht ein Fahrverbot für laute Güterwagen ab dem Fahrplanwechsel 2020/21 vor.