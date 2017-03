Bahn berichtet über Investitionen in Hessen

Die Deutsche Bahn investiert auch in diesem Jahr in Bahnhöfe und Schienen in Hessen. Anlagen werden modernisiert sowie Strecken aus- und neugebaut. Einzelheiten will das Unternehmen heute in Frankfurt bekannt geben. Das Modernisierungsprogramm der Infrastruktur ist auf fünf Jahre angelegt und mit insgesamt 1,9 Milliarden Euro ausgestattet. Beginn war 2015.

Mit Spannung wird erwartet, wann der bis Ende 2022 geplante Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs beginnt. Andere Projekte sind die Neubaustrecken Rhein/Main-Rhein/Neckar sowie Hanau-Würzburg/Fulda sowie die Nordmainische S-Bahn von Frankfurt über Maintal nach Hanau, der Ausbau der S-Bahnstrecke von Frankfurt nach Friedberg und die Anbindung des Stadtteils Gateway Gardens.

(dpa)