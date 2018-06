Bahn informiert über Bauarbeiten im S-Bahn-Tunnel

Es wird wieder wärmer in Hessen

Offenbach. Nach dem kühlen Wochenende soll es in Hessen Richtung Wochenmitte wieder deutlich wärmer werden. Bis zum Mittwoch dürften die Werte auf bis zu 27 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.