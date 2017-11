Umwelt: Bahn schafft neue Wildnis im südhessischen Münster

In Büdingen stapfen Wasserbüffel durch den Sumpf, in Babenhausen galoppieren Wildpferde durch die Steppe, im südhessischen Münster sollen bald Bisons zwischen Bunkern grasen – der Grund für all das ist die Deutsche Bahn. Bei einem Projekt geht es auch um Abschreckung.

Die Wasserbüffel sind skeptisch. Dicht gedrängt stehen die braunen Ungetüme beieinander, zupfen vereinzelt ein paar Gräser aus dem Matsch und beäugen die Besucher auf ihrer Wiese. Die Muttertiere haben ihre Jungen zum Schutz in ihre Mitte genommen. Dass die Herde Nachwuchs hat, ist nicht nur erfreulich für den Bauern – sondern auch für die Deutsche Bahn (DB), deren Reisegruppe die Tiere heute besucht. Die Wasserbüffel sind Teil eines Naturschutzprojektes, das dem Bahn-Konzern ein ökologisch reines Gewissen verschaffen soll.

Gemeinsam haben DB und Bundesforst einen ehemaligen Hubschrauberlandeplatz der US-Armee in Büdingen (Main-Kinzig-Kreis) zu einem kleinen Biotop umgewandelt. Renaturierung nennen das die Fachmänner. Erst wurden die Flughallen abgebaut, dann die Landebahn abgerissen, schließlich der Bach neu angelegt und Gräser gepflanzt. Neben der Büffelherde wohnen in der Auenlandschaft inzwischen auch Störche und die seltene Gelbbauchunke. Von April bis November spielen die genügsamen Wasserbüffel hier Landschaftspfleger. Als Nutz- oder Schlachttiere bringen die Wasserbüffel dem Landwirt, der sie besitzt, kaum Ertrag. Sie fressen aber die Pflanzen, die ihnen das angelegte Feuchtgebiet bietet. Deshalb zahlt die DB, damit die Herde in der Aue weidet.

Mit Punkten bezahlen

Insgesamt hat das Bahn-Unternehmen rund 1,7 Millionen Euro in Büdingen investiert. Das Naturschutzprojekt bringt ihnen fünf Millionen Ökopunkte (siehe Box) ein. Mit diesen Punkten kann die Bahn Schäden „bezahlen“, die ihre Infrastrukturprojekten wie die Main-Weser-Bahn an der Umwelt anrichtet. „Wenn wir Natur an einer Stelle schädigen müssen, dann müssen wir sie an anderer Stelle auch bewahren“, erklärt Dr. Katja Fuhr-Boßdorf, Umweltplanerin bei der DB. Mit der Renaturierung des zehn Hektar großen Gebietes um den Landeplatzes hat sich die DB das Recht erworben, circa 1,5 Kilometer ICE-Strecke neu zu bauen. Allgemein muss man pro Kilometer mit etwa fünf bis zehn Hektar Ausgleichsfläche rechnen – je nachdem wie viele Ökopunkte diese wert ist.

So funktionieren Ökopunkte: Der Ablasshandel für die Natur Ökopunkte sind eine Art Umweltkapital, die Unternehmen erwerben müssen, um Schäden, die sie an der Natur verursachen, auszugleichen. Das sieht das Bundesnaturschutzgesetz vor. clearing

Spielraum für Neubau

Ökologische Ausgleichsflächen wie in Büdingen sind heiß begehrt. Erst 2016 sicherte sich die DB bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), zu der der Bundesforst gehört, 500 hessische Hektar mit einem Volumen von 30 Millionen Ökopunkten. Das Unternehmen stocke sein Punktekonto freiwillig vorab auf, um bei der Umsetzung von kommenden Großprojekten mehr Spielraum zu haben, erklärt Umweltplanerin Fuhr-Boßdorf. Habe man die nötigen Ökopunkte bereits vor Baustart, ließe sich vermeiden, dass die Bagger unnötigerweise stillstünden. Derzeit hat die Bahn beim Bundesforst in Hessen etwa 1100 Ausgleichsflächen unter Vertrag und 100 Millionen Ökopunkte auf dem Konto. Für seine Institution sei die DB eine wichtige Hilfe, sagt Matthias Pollmeier vom Bundesforst. Dank ihr könne man ehemalige Militärflächen wie in Büdingen zu „naturschutzfachlichen Kleinoden“ umwandeln. Die Zusammenarbeit sei hervorragend. Die Verträge zwischen Bundesforst und Bahn gelten für 30 Jahre. Damit besteht auf den Ausgleichsflächen ökologische Sicherheit. Im Prinzip seien sie vom Status her vergleichbar mit Naturschutzgebieten, erläutert Pollmeier.

„Hessische Steppe“

Bei Babenhausen ist mit Hilfe der Bahn die „hessische Steppe“ entstanden, wie der Förster Pollmeier es nennt. Auf einem ehemaligen Panzerübungsplatz grast heute eine Herde Przewalski-Pferde 80 Hektar Sandmagerrasen ab. Im Sommer kann es hier extrem heiß werden. Zu trocken ist es für Rinder, aber die Pferde wälzen sich gern in den sandigen Flächen.

Für Pollmeier sind Heiper, Wendy & Co. auch ein Perspektivprojekt: Anhand der Wildpferde könne man austesten, ob man die Wildnis ein Stück weit nach Deutschland zurückholen könne. Heute haben die Wildpferde eine Nummer in der Buchhaltung des Bundesforstes.

Zwischen Bunkern und Wachposten sollen im südhessischen Münster bald Wisente und Wildpferde grasen. Auf dem 260 Hektar großen Muna-Gelände ist ein weiteres Ausgleichsprojekt geplant. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Im Laufe des nächsten Jahres sollen ein halbes Dutzend der europäischen Bisons dort einziehen, um das Leben in Freiheit zu lernen. Einen sich selbst überlassenen Wald in dieser Größe finde man nur selten, sagt Pollmeier. Das hat auch einen Grund: Das Muna-Gelände ist Sperrzone.

Als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg das Munitionslager entdeckten, sprengten die Wehrmachtssoldaten die Munition und verteilten diese dabei ungewollt im gesamten Wald. Allein auf den 35 Hektar, auf denen die Wisente später versorgt werden sollen, wurden 150 Tonnen Munition gefunden – darunter viele Granaten. Der Rest des Waldes wurde nicht vollständig geräumt. „Zu aufwendig und zu teuer“, sagt Pollmeier. Er erhofft sich, dass die Wisente zukünftig ungewollte Besucher abschrecken, die sich immer wieder in Lebensgefahr brächten.