Bahn stattet kleine Bahnhöfe mit verbesserten Tafeln aus

Die Deutsche Bahn will an kleinen Bahnhöfen in Hessen die Zuganzeigen verbessern. Dazu sollen künftig auf den orangefarbenen Laufdisplays an den Bahnsteigen auch die planmäßigen Abfahrtszeiten der Züge angezeigt werden. Bislang informieren die Tafeln nur über Verspätungen. Wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte, soll die Umstellung ab Ende September erfolgen. Falls sie sich bewährt, will die Bahn die Technik im gesamten Bundesgebiet einsetzen. Die erweiterten Fahrgastinformationen gibt es testweise schon seit August an den Bahnhöfen Maintal Ost, Hanau-Wolfgang (Main-Kinzig-Kreis) und Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg).

(dpa)