Bahnhof soll sauberer und sicherer werden

Im Kampf gegen Drogenkriminalität, aggressives Betteln, Gestank und Siff im Frankfurter Hauptbahnhof und seiner unterirdischen Passage setzen Stadt und Bahn auch auf gemeinsame Streifen. 16 Kräfte seien dafür seit rund zwei Wochen jeden Tag im Einsatz, mehr als doppelt so viele wie bisher, sagte der Leiter der Stadtpolizei, Matthias Heinrich, am Donnerstag bei einem Rundgang. „Das gemeinsame Ziel der Stadt, der Bahn und der Polizei ist es, dass das Bahnhofsviertel sauberer und sicherer wird”, sagte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Dazu brauche es aber auch Kultur und Kunst, die Bürger und Unternehmen. „Wir stehen erst am Anfang von einem Maßnahmenpaket. Das ist eher ein Marathonlauf als ein 50-Meter-Lauf.”

(dpa)