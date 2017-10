Bahnverkehr Richtung Norden läuft nach Sturm wieder normal

Nach dem starken Sturm „Xavier” läuft der Bahnverkehr von Hessen Richtung Norden mittlerweile wieder ganz normal. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt am Montag. Der Sturm hatte am Donnerstag vor allem in Norddeutschland gewütet, viele Fernzüge waren in den vergangenen Tagen auf ihrem Weg von Rhein-Main nach Berlin über Fulda und Leipzig umgeleitet worden. Züge, die eigentlich über Kassel-Wilhelmshöhe in Richtung Berlin fahren sollten, fielen sogar ganz aus. Am Montag konnten die Züge laut Bahn wieder regulär fahren. Es habe sich alles stabilisiert, sagte der Sprecher.

(dpa)