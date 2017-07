Bain/Cinven: Neuer Anlauf bei Stada mit erhöhtem Angebot

Attacke in Kassel: 27 Jährige lebensgefährlich verletzt

Kassel. Ein bislang unbekannter Mann hat eine 27-jährige Frau in Kassel lebensgefährlich verletzt. Vermutlich mit einem Messer soll der dunkel gekleidete Mann die Frau in der Nacht zum Montag attackiert haben, teilte die Polizei am Morgen mit. mehr