Erst „Imke”, dann „Jira” und „Kari”: Ein Reigen von Tiefdruckgebieten beschert Hessen einen unbeständigen Übergang in den Februar. Mit dem neuen Monat wird es dann deutlich kühler wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach prognostizierte.

Vereinzelter Regen, frischer bis stürmischer Wind und Temperaturen bis 13 Grad prägen demnach den Beginn der Woche in Hessen. Am Mittwoch ziehe bei stark bewölktem Himmel von Westen Regen auf, der in der Nacht zum Donnerstag zuerst im Bergland, später auch im Flachland mit Schnee einhergehen könne. Die Temperatur sinke auf 1 Grad, in den Hochlagen bis minus 1 Grad.

„In Deutschland bekommen wir dann ab Donnerstag wieder Temperaturen, wie sie sich für diese Jahreszeit gehören”, sagte Meteorologe Christoph Hartmann. „Auch der Feldberg im Taunus kann dann wieder weiß werden.” Die Schneefallgrenze sinke auf 300 bis 400 Meter. (dpa)