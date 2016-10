Basketball-Bundesligist Frankfurt holt Aufbauspieler Vaughn

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat den amerikanischen Aufbauspieler Kwame Vaughn verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt von ASVEL Lyon-Villeurbanne zu den Hessen und soll am Sonntag im Heimspiel gegen Ulm erstmals zum Einsatz kommen. Nach Vereinsangaben vom Freitagabend unterschrieb der Neuzugang bis zum Saisonende. Der 1,90 Meter große Vaughn erzielte in den ersten drei Saisonspielen für Lyon-Villeurbanne im Schnitt 7,3 Punkte. In der vergangenen Saison war er zu Beginn für den belgischen Verein Antwerp Giants durchschnittlich mit 17,8 Zählern erfolgreich, bevor er zu Ironi Nahariya in Israel wechselte.

(dpa)