Basketballer Justin Sears wechselt nach Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat seinen nächsten Spieler verloren. Nach einer starken Debütsaison in der BBL wechselt der US-Amerikaner Justin Sears zum Ligarivalen MHP Riesen Ludwigsburg. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Der 23-Jährige kam in seiner ersten Bundesliga-Saison auf 31 Einsätze für die Gießener, bei denen er im Schnitt 11,3 Punkte erzielte. Erst am Vortag hatte Kapitän und Spielmacher Cameron Wells seinen Wechsel zum italienischen Club Pallacanestro Varese verkündet.

(dpa)