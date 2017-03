Keine Verkehrsbehinderungen: Bauarbeiten am Frankfurter Kreuz begonnen

Seit heute wird an der A5 gebaut. Die Arbeiten sind Teil der künftigen S-Bahn-Anbindung an den neuen Stadtteil Gateway Gardens.

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der stark befahrenen Autobahn 5 nördlich des Frankfurter Kreuzes haben am Montag begonnen. Zu Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen, berichtete die Polizei. Die Bauarbeiten sind Teil der künftigen S-Bahn-Anbindung an den neuen Stadtteil Gateway Gardens. Während der Arbeiten würden die Fahrspuren nicht reduziert, sondern immer wieder verlegt und nur die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Für die S-Bahn-Anbindung muss die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Stadion und Flughafen verlegt werden. Zu diesem Zweck wird eine rund vier Kilometer lange Trasse gebaut, die zur Hälfte unterirdisch verläuft. Die beiden neuen Gleise werden dann von Frankfurt-Stadion fast parallel zur A5 (Kassel-Darmstadt) verlaufen und in einem Rechtsbogen die Bundesstraße 43 (Wiesbaden-Hanau) sowie die Autobahn unterqueren. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Bauarbeiten der Bahn am neuen S-Bahn-Tunnel unter dem Unterschweinsteige Kreisel würden wie geplante Ende Juni beendet. Der Flughafenbetreiber Fraport saniere gerade den bestehenden Tunnel, voraussichtlich noch bis Ende September.

(dpa)