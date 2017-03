Bauarbeiten auf Rheingau-Bundesstraße beginnen

Autofahrer müssen sich auf der Rheingau-Bundesstraße 42 zwischen Kiedrich und Walluf auf Behinderungen einstellen. Am 8. März werde in Fahrtrichtung Rüdesheim mit der Sanierung des Asphalts begonnen, teilte Hessen Mobil in Wiesbaden am Mittwoch mit. Der Verkehr wird auf die andere Fahrbahnseite geleitet, damit kann in der Gegenrichtung nur noch eine Spur befahren werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird das Gebiet nach möglichen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Die Arbeiten sollen insgesamt bis Anfang November dauern. Die Fahrbahn muss wegen Rissen und Spurrillen saniert werden.

(dpa)