Bauarbeiter-Streit eskaliert: Mann mit Messerstich verletzt

Ein Streit unter Bauarbeitern ist in Frankfurt in Gewalt ausgeartet. Ein 49-jähriger Iraker soll am Freitag im Stadtteil Sachsenhausen mit einem Messer auf den Oberkörper eines 25-jährigen Mannes aus Serbien eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der dringend Tatverdächtige flüchtete zunächst. Er wurde aber in seiner Frankfurter Wohnung festgenommen. Die Hintergründe des Streits müssen noch ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte.

(dpa)