Bauen auf Friedhöfen könnte bei Platznot in Städten helfen

Die Umwandlung von ungenutzten Friedhofsflächen zu Bauland könnte laut einem Kasseler Professor den Platzmangel in hessischen Großstädten lindern. Denn ohne neue Flächen stoße die Reurbanisierung - also der Zuzug von Bevölkerung in die Kernstädte - an Grenzen, sagte der Wissenschaftler Stefan Rettich. Er hat mit Studenten die Umwandlung von Friedhöfen in Berlin betrachtet.

Der Bauboom in Hessen trifft auf immer leerer werdende Friedhöfe: Laut der Verbraucherinitiative Aeternitas geht der Trend weiterhin zur platzsparenden Urnenbestattung. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Baugrundstücken kaum noch zu befriedigen, bestätigt die Hessische Landgesellschaft. Einig sind sich Wissenschaftler und Interessenverbände, dass das Thema sensibel ist und jeder Fall einzeln betrachtet werden muss.

(dpa)