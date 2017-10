Bauer löst Stromausfall aus: Straßenbahnen stehen still

In Griesheim bei Darmstadt sind nach einem Stromausfall die Straßenbahnen für eine Stunde stillgestanden. Auch viele Privathaushalte in der 28 000-Einwohner-Stadt hatten in der Zeit keinen Strom, wie die Polizei mitteilte. Ein Landwirt hatte bei Ackerarbeiten ein unterirdisches Kabel beschädigt und so den Stromausfall ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei ging um 14.30 Uhr die erste Meldung zum Stromausfall ein. Eine Stunde später hatte der Verteilnetzbetreiber, die e-netz Südhessen, die Störung beseitigt. Ebenso lang seien die Straßenbahnen stillgestanden, teilte der Betreiber HEAG mobilo mit. Während der Störung habe man einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

Bei der Einsatzzentrale seien wegen des Stromausfalls viele Notrufe mit Nachfragen eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Einen tatsächlichen Notfall habe es aber nicht gegeben.

(dpa)