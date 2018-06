Bauernpräsident beklagt sinkende Zahl der Schweinehalter

Der hessische Bauernpräsident Karsten Schmal sorgt sich um die Schweinehaltung im Land. Die Zahl der Mastschweinehalter sei von 5300 Betrieben im Jahr 2010 auf 3200 Höfe 2016 gesunken - ein Minus von rund 40 Prozent. Schmal nannte den Rückgang „dramatisch” und „besorgniserregend”. Die Zahl der Zuchtsauenhalter sei im gleichen Zeitraum sogar um knapp die Hälfte auf 770 zurückgegangen.

Als Grund nannte ein Sprecher des hessischen Bauernverbandes, dass viele Landwirte wegen immer mehr gesetzlicher Vorgaben keine wirtschaftliche Zukunft mehr für die Schweinehaltung sähen.

Hessen ist in der kommenden Woche nach 1991 (Kassel) erstmals wieder Gastgeber des Deutschen Bauerntages. In Wiesbaden werden rund 950 Delegierte und Gäste erwartet. Es steht unter anderem die Wahl eines neuen Vize-Präsidenten an, das Präsidium schlägt für dieses Amt Schmal vor.

Mit rund 16 100 Betrieben und etwa 770 000 Hektar Fläche sei die hessische Landwirtschaft besonders vielfältig, erklärte der Bauernpräsident. „Aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen und vergleichsweise guten Böden gedeihen in unserem Bundesland neben Getreide, Raps, Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln auch Sonderkulturen, wie zum Beispiel Spargel und Erdbeeren, bis hin zum Wein.”

Allerdings verliere die Landwirtschaft an Boden, beklagte Schmal. Wegen neuer Baugebiete und Verkehrswege sei zwischen 1992 und 2015 mehr als 40 000 Hektar Fläche verloren gegangen.

(dpa)