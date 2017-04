Bauernverband: Hundekot auf Feldern sorgt für Probleme

GM weitet Verluste in Europa vor Opel-Verkauf aus

Detroit/Rüsselsheim. Für den größten US-Autobauer General Motors dauert die Leidenszeit in Europa an. Der Verkauf von Opel und Vauxhall an Peugeot ist zwar schon vereinbart, doch noch belasten die Töchter die Bilanz. Dank der Geschäfte im Heimatmarkt verdient der Konzern trotzdem gut. mehr