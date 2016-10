Bauernverband informiert zu Ernteergebnissen

Der hessische Bauernverband stellt heute im nordhessischen Bad Arolsen die diesjährigen Ernteergebnisse vor. Generalsekretär Peter Voss-Fels will zudem über erste Betriebsergebnisse aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015/2016 informieren. Außerdem gibt es einen Ausblick auf das Landeserntedankfest, das in diesem Jahr am Sonntag (16. Oktober) in der Evangelischen Stadtkirche in Bad Arolsen gefeiert wird. Der Bauernverband feiert das Fest seit 1982 jeweils im Oktober abwechselnd mit einem der katholischen Bistümer oder einer der hessischen evangelischen Kirchen.

Die Rheingau-Winzer ziehen in Hochheim am Main (10.30 Uhr) eine Bilanz der diesjährigen Weinlese. Die Menge bleibt zwar hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück, erwartet wird aber ein qualitativ guter Jahrgang.

(dpa)