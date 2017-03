Baumaschinen- und Werkzeugklau in mehreren Bundesländern

Die Polizei hat eine Diebesbande ausgehoben, die monatelang von Duderstadt im Kreis Göttingen aus auf Beutezug gegangen sein soll. Die Männer hatten es vor allem auf hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge abgesehen. Neun Verdächtige wurden festgenommen. Vier davon, darunter der in Duderstadt wohnende 44 Jahre mutmaßliche Kopf der Bande, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Northeim am Dienstag mit.

Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle im nordthüringischen Teistungen stellten die Beamten Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sicher. Aus Baucontainern von Großbaustellen in Niedersachsen, Thüringen und Hessen erbeuteten die Täter unter anderem Rüttelplatten, Fräsmaschinen, Kettensägen, Stampfer, Schweißgeräte und Schleifmaschinen. Zuletzt soll die Bande am vergangenen Wochenende in Wolfsburg und Bleicherode im Eichsfeldkreis zugeschlagen haben.

(dpa)