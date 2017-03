Baustellen stören ab Ende März den Frankfurter Nahverkehr

Frühlingswetter: Temperaturen bis knapp unter 20 Grad

Offenbach. Das frühlingshafte Wetter bleibt Hessen auch in den kommenden Tagen erhalten. Die Temperaturen würden langsam auf bis zu 19 Grad steigen, berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag. Nur am Mittwoch trüben einige Wolken die Aussicht. mehr