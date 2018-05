Bauzäune fallen: Die „neue” Frankfurter Altstadt ist fertig

23-Jähriger in See untergegangen: Suche abgebrochen

Raunheim. Ein 23-Jähriger ist beim Baden in einem See in Raunheim (Groß-Gerau) untergegangen. Die Suche nach ihm blieb am Dienstagabend erfolglos und wurde abgebrochen, weil es für die Taucher zu gefährlich wurde, wie die Polizei mitteilte. mehr