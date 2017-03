Beamtensold für vier freigestellte Polizeigewerkschafter

In Hessen gibt es vier Polizeigewerkschafter, die für ihre Aufgaben ganz oder teilweise vom Polizeidienst befreit wurden, aber weiterhin ihren Beamtensold erhalten. Die Rechtsgrundlage dafür sei das hessische Beamtengesetz, teilte das Innenministerium auf dpa-Anfrage am Mittwoch in Wiesbaden mit.

Die Freistellungen erfolgten aufgrund ihrer herausgehobenen Tätigkeiten für die Gewerkschaften. Da eine der wesentlichen Aufgaben von Gewerkschaften darin bestehe, beim Aufbau und Erhalt einer sozialen Demokratie mitzuwirken, würden solche Freistellungen auch unterstützt, erklärte das Ministerium.

In Nordrhein-Westfalen hatte der Fall des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, für Kritik gesorgt, da dieser jahrelang vom Land und von seiner Gewerkschaft bezahlt wurde, obwohl er nicht mehr als Polizist arbeitete.

(dpa)