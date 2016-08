Beamter angeklagt: Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung

Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung werden von heute an einem 32 Jahre alten Finanzbeamten vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. In dem Prozess geht es um unberechtigte Steuererstattungen in Höhe von rund 240 000 Euro, die der mittlerweile vom Dienst suspendierte Sachbearbeiter in einem der Frankfurter Finanzämter laut Anklage mehreren Steuerpflichtigen zukommen ließ. Im Gegenzug soll er Bestechungsgeld in Höhe von 106 000 Euro kassiert haben. Die Spezialkammer für Korruptionsstraftaten steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme und hat vorerst zehn Fortsetzungstermine geplant.

(dpa)