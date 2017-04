„Partei der guten Laune“: Beflügelte Hessen-SPD wählt Michael Roth zu ihrem Spitzenkandidaten

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, führt die hessische SPD in den Bundestagswahlkampf. Der 46-Jährige aus dem Wahlkreis Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg wurde beim Landesparteitag am Samstag in Kassel zum Spitzenkandidat gewählt. Er bekam 287 von 301 gültigen Stimmen, das entspricht 95,4 Prozent.

Als „Partei der guten Laune“ bezeichnete SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel die Sozialdemokraten. Das liegt auch an 1600 Parteieintritten seit Januar in Hessen und spiegelt sich auf der Landesliste: Die restlichen 48 Listenplätze wurden ohne Kampfkandidatur beschlossen. Auf Platz zwei und drei stehen Christine Lambrecht (Wahlkreis Bergstraße) mit 305 und Sascha Raabe (Hanau) mit 303 Stimmen. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries trat nicht mehr an. Bisher hat die hessische SPD 16 Bundestagsabgeordnete. Die Bundestagswahl 2017 findet am 24. September statt.

Weniger zahlen

Schäfer-Gümbel kündigte an, nicht nur Eltern bei den Kita-Kosten entlasten zu wollen. Auch die Kommunen in Hessen sollten weniger zahlen, das Land dagegen mehr. Dies sei der erste Baustein eines neuen „Hessenplans“ mit dem Ziel vergleichbarer Lebensverhältnisse in Städten und auf dem Land. „Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist die Frage des nächsten Jahrzehnts“, sagte der Hessen-SPD-Chef.

Schäfer-Gümbel kritisierte auch die schwarz-grüne Landesregierung: Dass sie den Billigflieger Ryanair am Frankfurter Flughafen zugelassen habe, sei „eine Vernichtung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und ein Verzocken von Geld des Steuerzahlers“. Mit Blick auf die Bundespolitik forderte er ein schärferes Vorgehen gegen Steuerhinterzieher und sprach sich gegen ein Wettrüsten in Europa aus.

„Europa muss mehr Verantwortung übernehmen, aber nicht durch Aufrüstung“, sagte auch der neue Spitzenkandidat Roth. Darum werde es bei der Bundestagswahl im Herbst gehen: „Das Soziale soll gegen die Sicherheitspolitik ausgespielt werden“, warf er der CDU vor.

Lichtjahre entfernt

Roth sprach sich zudem für ein differenziertes Verhältnis zur Türkei aus: „Die ist Lichtjahre von einer EU-Mitgliedschaft entfernt, aber wir dürfen Staaten nicht mit Regierungen gleichsetzen.“ Und er kündigte an: „Griechenland aus der Eurozone zu werfen, ist mit der SPD nicht zu machen.“

Kritik kam am Wochenende von den hessischen Grünen. Die Landesvorsitzende Daniela Wagner bezeichnete die Sozialdemokraten aus Hessen als „erneut orientierungs- und konzeptlose Sowohl-als-auch-Partei“.

Sinnbildlich dafür nannte sie das Beispiel Ryanair. SPD-Mann Schäfer-Gümbel habe es in der Vergangenheit ausdrücklich für richtig gehalten, dass Fraport „Fluglinien aus dem Niedrigpreissektor“ ansiedelt – nun gelte ihm Ryanair als „Schreckgespenst in der Luftverkehrswirtschaft“. Und die von der SPD geführten Bundesministerien für Arbeit und für Wirtschaft täten bis heute nichts, um diese Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es sei doppelzüngig, als Hessen-SPD immer wieder kraftvolle Forderungen zu stellen, als Teil der Bundesregierung aber seit Jahren nichts für die Erfüllung dieser Forderungen zu tun.

(lhe)