Behörden können noch keine Abdrücke von Flüchtlingen nehmen

Autofahrer rufen häufiger Pannenhelfer

Erfurt/Frankfurt. Autofahrer haben im vergangenen Jahr in Thüringen häufiger die Hilfe des ADAC in Anspruch genommen. Die Pannenhelfer des Automobilclubs zählten 65 962 Einsätze, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. mehr