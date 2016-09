Bei privaten Bauarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat in Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) ein 35-jähriger Mann erlitten, der bei privaten Bauarbeiten verschüttet wurde. Zusammen mit Bekannten wollte er nach Polizeiangaben am Sonntag eine Hauswand freilegen. Wegen der Regenfälle rutschte die dort ausgehobene Erde ab und riss den Mann bis unter die Bodenplatte des Gebäudes mit. Feuerwehrleute befreiten ihn unter Einsatz von schwerem Gerät, darunter einen Saugbagger. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)