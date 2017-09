Beim Einsteigen tödlich verletzt

Beim Einsteigen in sein Fahrzeug ist ein 68 Jahre alter Mann in Südhessen von einem fahrenden Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen in der Gemeinde Gorxheimertal (Kreis Bergstraße). Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

(dpa)