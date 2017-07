Beim Ironman brauchen auch Autofahrer Geduld

Wegen der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt müssen sich Autofahrer sowie die Nutzer von Bus und Straßenbahn am Sonntag in Geduld üben. Der Verkehr wird vom Morgen an rund um Frankfurt umgeleitet, weil Straßen für die Radstrecke gesperrt sind, wie der Veranstalter ankündigte. Davon sind auch Busse und Bahnen betroffen: „Zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien werden zeitweise umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt”, teilte der Verkehrsverbund RMV mit. Er empfiehlt, möglichst mit einer U- oder S-Bahn zu fahren.

Die Sportler beginnen am frühen Morgen mit 3,8 Kilometern Schwimmen im Langener Waldsee. Anschließend steigen sie aufs Rad und fahren 180 Kilometer, unter anderem durch die Wetterau. Zum Schluss laufen die Teilnehmer des Ironman noch einen Marathon am Main in Frankfurt.

(dpa)