Beim SkyRun geht es 1202 Stufen hoch

Hoch hinaus geht es heute beim 12. SkyRun im Frankfurter Messeturm. Die Teilnehmer müssen Veranstalterangaben zufolge 1202 Stufen und damit 61 Stockwerke und 222 Höhenmeter überwinden - und das natürlich möglichst schnell. Vergeben wird der Titel für den Deutschen Towerrunning-Meister sowie weitere Titel in insgesamt zehn verschiedenen Altersklassen.

Einzelläufer konnten sich für den Wettkampf ebenso anmelden wie Feuerwehrmannschaften, Firmenteams und Schulklassen-Teams. Auftakt zur Veranstaltung ist bereits am Vorabend im Messeturm, wo sich die Profis und Amateure bei der Nudelparty für den Wettkampf stärken. Das Motto des Treppenlaufs: „Uffgerappelt... mitgedappelt”.

Im vergangenen Jahr bezwang Piotr Lobodzinski aus Polen mit 6:30,8 Minuten so schnell wie kein anderer die 1202 Treppenstufen. Deutscher Meister bei Europas höchstem Treppenhauslauf wurde mit einer Zeit von 6:42,8 Christian Riedl aus Erlangen in Mittelfranken - laut Meldeliste ist er auch in diesem Jahr wieder mit dabei.

(dpa)