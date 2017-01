Belastungen durch Länderfinanzausgleich steigen deutlich

Hessen hat im Jahr 2016 deutlich höhere Belastungen durch den Finanzausgleich verkraften müssen. „Jeder Hesse hat im vergangenen Jahr 366 Euro an andere Bundesländer abgegeben”, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag in Wiesbaden. Das sei eine Steigerung um fast ein Drittel im Jahresvergleich. 2015 zahlte Hessen pro Kopf noch 281 Euro in den Ländertopf. „Solch eine zusätzliche Last muss kein anderes Land schultern.”

Im Haushalt 2016 waren nach Angaben des Finanzministers für den Länderfinanzausgleich Belastungen von knapp 1,9 Milliarden Euro vorgesehen. Dieser Wert werde nun mit rund 2,26 Milliarden Euro deutlich übertroffen. Zuletzt musste das Land 2008 eine ähnlich hohe Summe für den Ausgleich abgeben, erklärte Schäfer.

(dpa)