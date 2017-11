Benzingeruch führt Polizei auf Drogenspur

Benzingeruch aus einem Keller in Bischofsheim hat die Polizei auf die Spur von Drogen gebracht. Die Beamten hätten schließlich in einer Schublade rund 70 Gramm Marihuana und Haschisch gefunden, teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Ein Bewohner des Hauses im Kreis Groß-Gerau hatte die Beamten wegen des Benzingeruchs am Mittwoch alarmiert. Die Polizisten bemerkten jedoch auch den Geruch von Marihuana und und schauten nach. Schließlich stellten sie noch fest, dass der Benzingeruch von in einem Kellerverschlag abgestellten Zweirädern stammte. Die Drogen gehörten vermutlich einem 20 Jahre alten Bewohner des Hauses.

(dpa)