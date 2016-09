Beobachter: Bätzing muss in Limburg Vertrauen zurückgewinnen

Nach Großalarm am Frankfurter Airport Flughafen-Panne: War das Personal überfordert?

Frankfurt. Eine Frau gelangt in den Sicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens. Was führte zu der Sicherheitspanne? Polizei und Fraport hüllen sich in Schweigen, Experten schütteln den Kopf. mehr