Beratungsangebot für traumatisierte Flüchtlinge nachgefragt

Die vier neuen Beratungszentren für traumatisierte Flüchtlinge in Hessen werden bereits gut nachgefragt. Seit März habe man fast 100 Beratungsgespräche geführt und derzeit eine Warteliste von etwa zwei Wochen, berichtete das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete in Nordhessen am Donnerstag in Gießen. Im dortigen Ankunftszentrum für Asylsuchende stellten die vier Zentren ihre Arbeit vor und gingen offiziell an den Start. Die in Kassel, Frankfurt, Darmstadt und Gießen angesiedelten Zentren, die bereits vor einigen Wochen ihre Arbeit aufgenommen haben, sollen eine erste Anlaufstelle für Flüchtlinge mit psychischen Problemen sein.

(dpa)