Beratungsstelle gegen Extremismus wird eröffnet

Notfallversorgung Schnelle Hilfe aus der Luft: Unterwegs mit dem Rettungshubschrauber Christoph 2

Frankfurt. Drei bis vier Mal täglich hebt der Rettungshubschrauber Christoph 2 ab, um Menschen in akuter Not zu helfen. Ein Knochenjob für alle Beteiligten an Bord. mehr