Bericht über Misshandlungen: Betreiber verspricht Aufklärung

Nach einem Fernsehbericht über Misshandlungen in einem Seniorenzentrum in Mühlheim bei Frankfurt hat der Betreiber Aufklärung versprochen. „Wir sind betroffen und erschüttert über die dargestellten Zustände”, erklärte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Offenbach am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Drei Pfleger, die in dem „RTL”-Bericht vorkamen, seien zum Zweck der Klärung freigestellt worden. Dies diene zudem ihrem Schutz, da es Morddrohungen gegeben habe. Auch würden bis zur Aufklärung keine neuen Bewohner mehr in das Heim aufgenommen.

Für einen Fernsehbericht der Sendung „Extra” hatte RTL eine Reporterin als Praktikantin in das Seniorenzentrum eingeschleust. Sie filmte ihre Erlebnisse über Wochen. Pflegebedürftige Menschen werden in den Aufnahmen vom Personal beleidigt und streng geschimpft. Eine ehemalige Mitarbeiterin gibt im Interview an, dass die Bewohner Angst hätten. Im geheim gefilmten Video prahlt ein Pfleger damit, zu häufiges Klingeln zu sanktionieren und die alten Menschen aus dem Bett zu holen.

Der DRK-Kreisverband prüft nach eigenen Angaben derzeit die Vorwürfe. Mitarbeiter seien befragt worden. Nach Abschluss der Prüfungen will der Kreisverband dazu Stellung beziehen, ob und inwieweit die Darstellungen im Fernsehen eine realistische Situation der Pflegesituation abbilden. Man arbeite mit der Heimaufsicht zusammen.

(dpa)