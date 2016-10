Berichte: Deutsche Bank lotet mögliche Kapitalerhöhung aus

Die Spekulationen über eine Geldspritze für die angeschlagene Deutsche Bank reißen nicht ab. An einer möglichen Kapitalerhöhung könnten sich Berichten verschiedener Medien zufolge sowohl große US-Banken als auch andere Dax-Konzerne beteiligen. Eine Sprecherin des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt wollte diese Informationen aus Finanzkreisen am Freitag nicht kommentieren. Der Bank droht in den USA eine Rekordstrafe von 14 Milliarden Dollar (aktuell gut 12,5 Mrd Euro) für Hypothekengeschäfte aus Zeiten vor der Finanzkrise. Anleger sind verunsichert, ob die Bank das aus eigener Kraft stemmen könnte - zumal es noch andere Altlasten gibt.

(dpa)