CDU-Landesparteitag: Berliner Streitigkeiten überschatten Hessen-Wahl

Eigentlich könnte Ministerpräsident Volker Bouffier der Landtagswahl am 28. Oktober gelassen entgegensehen. Seine schwarz-grüne Koalition arbeitet auch nach viereinhalb Jahren noch harmonisch und geräuschlos zusammen, und auf dem CDU-Landesparteitag in Wiesbaden zählt der Regierungschef am Samstag minutiös deren Errungenschaften auf – von der Sanierung des Haushalts, trotzdem hohen Investitionen in die Bildung, weitgehender Abschaffung der Kindergartengebühren über die innere Sicherheit bis zur Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Doch gegen Ende seiner fast zweistündigen Rede lässt Bouffier spüren, was die Stimmung der Partei trotz allem beträchtlich trübt: Der erbitterte Streit zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik und der deswegen drohende große Knall im Bund.

Geradezu beschwörend ruft er die Spitzen der Unionsparteien zur Umkehr auf. Nur gemeinsam könnten CDU und CSU für eine stabile Regierung sorgen, die gerade heute so wichtig sei. „Glaubt irgendjemand, dass das Zertrümmern der Gemeinschaft von CDU und CSU in Deutschland irgendetwas besser macht? Ich glaube das nicht“, ruft Bouffier aus und spricht ausweislich des donnernden Beifalls den 347 Delegierten aus der Seele.

Vergebliche Vermittlung

Einen Seitenhieb auf CSU-Chef Horst Seehofer, zwischen dem und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) er drei Tage zuvor vergeblich zu vermitteln versucht hat, kann sich der hessische CDU-Chef nicht verkneifen: Dass der Bundesinnenminister einen Masterplan zur Asylpolitik vorgelegt habe, sei gut. „Noch besser wäre es, wir würden ihn kennen. Dann könnten wir darüber diskutieren“, sagt Bouffier. Und dann stellt er sich ganz klar auf die Seite Merkels. Die Zugangszahlen gingen deutlich zurück, hebt Bouffier hervor. Und am Todestag Helmut Kohls wolle er an dessen Grundsatz erinnern, dass europäische und deutsche Interessen kein Gegensatz seien. Wenn Deutschland im Alleingang schon in anderen Ländern registrierte Asylbewerber an der Grenze zurückweise, könnte das die südeuropäischen Länder brüskieren, diese würden womöglich die Registrierung einstellen.

„Dann hätten wir richtig danebengeschossen“, warnt er und fordert wie Merkel mit Nachdruck eine europäische Lösung. Mit Blick auf die CSU fügt Bouffier hinzu: „Wenn jemand sagt, Deutschland müsse das übermorgen alleine entscheiden, habe ich dafür kein Verständnis.“ Im Übrigen gehe es um viel mehr als um Bayern, wo am 14. Oktober gewählt wird, und Hessen.

Kräftiger Rückenwind

Bouffier wird für seine Rede auf dem Parteitag stürmisch gefeiert. Zur Aussprache meldet sich niemand, obwohl es auch in Hessen Sympathien für Seehofers Vorgehen gibt, etwa beim Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch, der auf dem Parteitag aber als Tagungspräsident Zurückhaltung übt. Bei der Wiederwahl als CDU-Landesvorsitzender erhält Bouffier mit 98,5 Prozent ein noch besseres Ergebnis als die 97,5 Prozent vor zwei Jahren. Auch seine Stellvertreter Eva Kühne-Hörmannm, Patrick Burghardt und Lucia Puttrich werden wiedergewählt. Und die Liste zur Landtagswahl erhält ebenfalls eine große Mehrheit. Bouffier gibt sich optimistisch: „Wir wollen und werden die Wahl gewinnen.“ Doch er fügt realistisch hinzu: „Ein Spaziergang wird das nicht.“

Die ganze Autorität des Ministerpräsidenten ist kurz vor Ende des Parteitags noch einmal gefordert. Nur mit einer persönlichen Intervention kann Bouffier verhindern, dass ein Antrag der Jungen Union durchkommt, die Zusammenarbeit mit dem türkischen Ditib-Verband beim islamischen Religionsunterricht entgegen der Pläne von Kultusminister Alexander Lorz sofort aufzukündigen. Als Martin Heipertz aus dem Main-Taunus-Kreis dafür auch noch mit dem Satz wirbt, man solle sich mal beim Public Viewing des Volkes Stimme anhören, platzt Bouffier der Kragen: Ein Parteitag könne doch nicht zum offenen Rechtsbruch aufrufen, warnt er. Und die Delegierten stimmen schließlich doch mit klarer Mehrheit für den Vorschlag der Antragskommission, die von Lorz angeordnete Überprüfung abzuwarten. Einen Erfolg hat die Junge Union dann doch noch mit einer Mehrheit für den Antrag, alle Quotenregelungen in der Partei abzuschaffen. Frankfurts Ex-OB Petra Roth ist empört. Doch Bouffier beschwichtigt: Ohne eine Satzungsänderung sei das ja nur ein „Meinungsbild“ des Parteitags.