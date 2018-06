Berufsboxer schlägt Reinigungskraft k. o.: Prozess

Völlig unvermittelt und ohne Grund soll ein Berufsboxer in einem Frankfurter Hotel eine Reinigungskraft k. o. geschlagen haben. Ab heute wird deshalb dem 39 Jahre alten Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt der Prozess gemacht. Die Anklage legt ihm gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Tat ereignete sich im Februar dieses Jahres in einem Hotel im Stadtteil Sachsenhausen. Nach einem Schlag in Gesicht des Reinigers ging dieser laut Anklage bewusstlos zu Boden. Weil er in der Vergangenheit schon mehrfach durch Gewalttätigkeiten aufgefallen war, wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.

(dpa)