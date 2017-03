Berufungsprozess beginnt nach Tod in Freizeitpark

Zwei Mitarbeiter des Haßlocher Holiday Parks müssen sich ab heute erneut wegen des Unfalltods eines Mädchens vor Gericht verantworten. Sie waren in erster Instanz freigesprochen worden. Der ehemalige Bediener des Fahrgeschäfts, in dem die Elfjährige aus Kelsterbach bei Frankfurt verunglückte, ist bereits wegen fahrlässiger Tötung rechtskräftig verurteilt worden. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Nun befasst sich das Landgericht in Frankenthal damit, ob sich auch zwei Vorgesetzte des Bedieners strafbar gemacht haben. Für das Berufungsverfahren sind insgesamt sechs Termine bis zum 22. März angesetzt.

(dpa)