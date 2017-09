Besonders Frauen sind auf Hilfe für Pflege angewiesen

Gut 32 300 Menschen haben in Hessen im Laufe des Jahres 2016 finanzielle Hilfe zur Pflege erhalten. Die Zahl sank gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. In knapp zwei Drittel der Fälle waren es Frauen, die unterstützt wurden. Die Hilfe wird nach Angaben des Landesamts Kranken und Behinderten gewährt, die im täglichen Leben nicht mehr alleine zurechtkommen - insofern sie nicht selbst für die Hilfe bezahlen können und auch andere wie Angehörige oder eine Pflegeversicherung die Kosten nicht übernehmen.

Etwa zwei Drittel der Leistungsbezieher nahmen nach Zahlen des Landesamts die Unterstützung 2016 in Einrichtungen in Anspruch - fast alle davon brauchten vollstationäre Pflege. Knapp 36 Prozent der Empfänger bekamen die Hilfe außerhalb von Einrichtungen, ihnen wurde meist Pflegegeld bezahlt - oder es wurden die Kosten für eine besondere Pflegekraft übernommen.

(dpa)