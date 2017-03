Bessere Bilder und mehr Programme: Antennenfernsehen

Bessere Bildqualität und mehr TV-Programme: Das erwartet einen Teil der Fernsehzuschauer ab dem 29. März in Hessen. Dann wird in einem Großteil des Landes der neue TV-Standard DVB-T2 HD über Antenne ausgestrahlt. Was sich dann für den Zuschauer noch alles ändert, das wollen der Hessische Rundfunk und die privaten Anbieter heute in Frankfurt auf einer Pressekonferenz erläutern.

Das Kürzel HD steht für die hochauflösende Qualität der Fernsehprogramme. Der neue Übertragungsstandard wird in ganz Deutschland notwendig, weil Teile der bisherigen Frequenzen umgewidmet wurden.

(dpa)