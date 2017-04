Betrogene Sparkasse sieht „hohe kriminelle Energie”

Polizei blitzt Schnellfahrer an bekannten Gefahrenstellen

Dillenburg. In Hessen hat am Mittwoch an mehr als 300 Messstellen eine große Tempo-Kontrollaktion begonnen. Um 6.00 Uhr sei der „Speedmarathon” wie geplant gestartet, sagte Polizeisprecher Guido Rehr in Dillenburg. mehr