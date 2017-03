Betrug mit Walnuss-Holz: Prozess mit Geständnissen eröffnet

Kapitalanlagebetrug mit Walnuss-Holz wird seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt drei früheren Betreibern zweier Anlagefirmen zur Last gelegt. Der Anklage zufolge sollen die zwischen 38 und 45 Jahre alten und weitgehend geständigen Angeklagten über mehrere Jahre hinweg Anleger mit überhöhten Renditeversprechen von jährlich bis zu 14,5 Prozent zur Investition in griechische Walnuss-Plantagen veranlasst haben, deren Existenz laut Anklage bis heute ungewiss ist. Rund 160 Anleger mussten so knapp zwei Millionen Euro abschreiben - der höchste Einzelverlust betrug rund 80 000 Euro.

Der Drahtzieher (56) aus Griechenland sollte am Montag ebenfalls mit auf die Anklagebank. Nachdem ihm jedoch wegen des europäischen Haftbefehls kein freies Geleit in Deutschland zugesichert worden war, kam er nicht zum Prozess und das Verfahren wurde abgetrennt.

Ursprünglich hatten sich die Angeklagten im Immobilienmanagement versucht. Nachdem sie jedoch keine lukrativen Anlageobjekte finden konnten, schwenkten sie auf ein anderes Anlagemodell um. Laut Anklage hatten die Firmenbetreiber jedoch von Anfang an betrügerische Absichten. Dafür spreche bereits die ungewöhnlich hohe Provision von 20 Prozent. Die Wirtschaftsstrafkammer hat vorerst vier Verhandlungstage bis Ende März terminiert

(dpa)