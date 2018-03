Bewährungsstrafe: Betrunken am Steuer: Mann wollte Polizisten bestechen

Das wäre ein üppiges Frühstück geworden: Ein betrunken am Steuer erwischter Mann ist wegen eines Bestechungsversuchs am Freitag vom Amtsgericht Frankfurt zu sieben Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 24-Jährige hatte zwei Polizisten, die ihn im September 2017 kontrollierten, bis zu 100 Euro für ein Frühstück angeboten. Er war nach einer durchzechten Nacht in der Frankfurter Innenstadt mit 1,3 Promille Alkohol im Blut in die Verkehrskontrolle geraten. Neben Trunkenheit im Straßenverkehr lautete das Urteil auf Bestechung.

Vor Gericht legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab und bezeichnete sein Verhalten als „Dummheit”. Trotz seiner Vorstrafen und einer laufenden Bewährungszeit wurde die Strafe erneut zur Bewährung ausgesetzt. Er stehe seit kurzer Zeit in einem neuen Arbeitsverhältnis, so dass eine Bewährungsstrafe vertretbar erscheine, hieß es in der Entscheidung.

(dpa)